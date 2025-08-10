[8.10 J1第25節](パナスタ)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 5 三浦弦太DF 20 中谷進之介MF 7 宇佐美貴史MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 51 満田誠MF 97 ウェルトンFW 23 デニス・ヒュメット控えGK 18 荒木琉偉DF 2 福岡将太DF 15 岸本武流MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志MF 47 ファン・アラーノFW 8 食野亮太郎FW 11 イッサム・ジェバリFW 17 山下諒也監督ダニエ