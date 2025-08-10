画像はヤンマガWebの作品ページ（https://yanmaga.jp/comics/熟女熱シたいこと_ぜんぶ_サセられる）より 【第7話】 8月10日 公開 講談社は8月10日、マーズ松井氏（原作）と三日閉両氏（マンガ）、森粼洸貴氏（脚本協力）によるマンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」第7話「湯美人コッソリ69熱1」をヤンマガWebにて公開した。価格は90ポイント。