伝統文化にもとづいたならわしを守っていくのは大事なことだ。しかし、昔から伝わる風習や文化だと思っていたものが、意外にも戦後の都市化の中で定着したものだった、という例は多い。「旧盆」は実は新しい盆いまちょうど皆さんが取っている「お盆休み」。これを8月に取る習慣も、実は戦後に定着したものである。お盆はもともと旧暦7月15日を中日として行われていたが、明治6（1873）年に太陽暦が採用され、新暦に移行した。とこ