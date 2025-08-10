１０日午後、鶴岡市田麦俣の国道１１２号で乗用車２台が衝突し、６人がけがをしました。 【写真を見る】鶴岡市国道１１２号で車２台の事故 6人けが 消防によりますと、１０日午後２時ごろ、鶴岡市田麦俣の国道１１２号で「乗用車２台の衝突事故があった」などと事故の当事者から１１９番通報がありました。 車には、それぞれ３人が乗っていて、６人全員がけがをして病院に搬送されました。６人は頭や首、胸などの痛みを訴えてい