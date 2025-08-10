大相撲の夏巡業、「山辺場所」が１０日開催されました。県にゆかりのある力士たちも登場し、多くの相撲ファンで賑わいをみせました。 山辺町民総合体育館で開かれた巡業には、横綱や大関など総勢１０３人の力士が参加。会場には、２０００人を超える相撲ファンが訪れ、満員御礼となりました。 午前中は稽古が公開され、佐渡ヶ嶽親方を父に持つ大関・琴桜や白鷹町出身の白鷹山が土俵にあがると会場からは、大きな声援が送られてい