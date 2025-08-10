気象台は、午後6時32分に、大雨警報（土砂災害）を由布市に発表しました。また洪水警報を中津市、日田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・由布市に発表 10日18:32時点中部、北部、西部では、土砂災害に警戒してください。北部では、低い土地の浸水に警戒してください。北部、西部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて