１０日に対戦が予定されていた夏の甲子園大会の県代表・日大山形と県立岐阜商業の試合は、雨の影響で、１１日に順延となりました。 １０日の兵庫県・阪神甲子園球場は、朝から雨に見舞われました。この影響で、午前８時から予定されていた、１回戦第一試合日大山形対県立岐阜商業の試合を含む４試合が全て１１日に順延となりました。 日大山形の初戦は、１１日第一試合の予定です。