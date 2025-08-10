◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）「ＴＩＧＥＲＳＢ‐ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ」として開催され、ＮＭＢ４８・小嶋花梨が始球式を行った。すでに１１月にグループを卒業することを発表。結成１５周年を迎えるＮＭＢ４８の２代目キャプテンを務めるだけに背番号「１５」をつけ、マウンドに上がった。投球は、ホームベース付近でワンバウンド。３度目の挑戦で、念願だったノ