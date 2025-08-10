第１０７回全国高校野球選手権（甲子園）で広陵（広島）の出場辞退が決まったことにともない、２回戦が不戦勝となった津田学園（三重）の佐川竜朗監督が、大会本部を通してコメントを発表した。リリース全文は以下。「監督として過去２回、夏の甲子園に出場して、２回とも２勝目の壁が破れなかったので、３回目の今回は２勝目をかけた広陵との対戦を楽しみにしていました。中井哲之監督には、甲子園練習の時に『守備をふだん