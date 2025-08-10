熊本県内では「今夜はじめ頃からあす朝にかけて線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがある」として、気象台が警戒を呼びかけています。 今日(10日)の熊本県内の雨は小康状態でしたが、10日夜から11日にかけて再び大雨の恐れがあります。 「今夜はじめ頃からあす朝にかけて線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある」として、気象台は「線状降水帯の予測情報」を発表しました。 熊本では