水谷実雄さんプロ野球広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、中日、阪神などでコーチを務めた水谷実雄（みずたに・じつお）さんが10日午後2時56分、心不全のため兵庫県西宮市の病院で死去した。77歳。宮崎県出身。葬儀は近親者で行う。宮崎商高から1966年、ドラフト4位で広島に入団し、勝負強い打撃で75年のセ・リーグ初優勝に貢献した。外野手から一塁手となり78年に打率3割4分8厘で首位打者。山本浩二、故衣笠祥