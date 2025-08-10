コメの価格高騰が注目される中、愛知県内で最も早い新米「あいち米」の出荷が始まりました。弥富市のJAあいち海部で、8月10日に行われた出荷式では、1袋30キロの新米の「あきたこまち」、およそ200トンをのせたトラックを拍手で見送りました。2025年のあきたこまちは、気温が高かったため、生育が平年よりやや早めで、4日ごろから収穫が行われていました。JAあいちの担当者：「田植え当初は若干寒い時期もありましたが、非常