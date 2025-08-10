メ～テレ（名古屋テレビ） 10日午前、三重県熊野市の海水浴場で40代の男性が溺れ、その後死亡が確認されました。 警察と消防によりますと、10日午前11時すぎ、熊野市の新鹿海水浴場で「溺れている様子だ。海から上がっているが意識がない」と近くにいた人から消防に通報がありました。 溺れたのは、大阪市の会社員、繁田和幸さん（46）で海に入った後、うつ伏せで水面に浮いているのが見つかったということです。