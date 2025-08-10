気象台は、午後6時24分に、洪水警報を宇美町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・宇美町に発表 10日18:24時点福岡県では、11日昼前まで土砂災害に、11日朝まで河川の増水に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量70mmピ