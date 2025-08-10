14歳の女子中学生を木刀や包丁で「殺す」などと脅した上、顔を殴ったとして21歳の男と16歳の少年が逮捕されました。 逮捕・送検されたのは、ともに名古屋市北区に住む会社員の杉浦聖也容疑者（21）とアルバイトの少年（16）です。警察によりますと2人は今月5日、知人の中学生の少女（14）から悪口を言われたことに腹を立て、杉浦容疑者が包丁、少年が木刀を持って北区内の駐車場に集合し、少女を取り囲み、「お前殺すでな。調子に