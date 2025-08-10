【MLB】ドジャース 9−1 ブルージェイズ（8月9日・日本時間10日／ロサンゼルス）【映像】大谷のホームランボールが目の前に→キッズたちが“よーいドン”ホームに駆けつけたキッズたちの笑顔は、この男から生まれるのだろう。ドジャースの大谷翔平投手がブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3年連続、自身4度目となる40号ホームランの貴重なボールは、意外な場所で争奪戦となった