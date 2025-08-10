10日午前、三重県熊野市の海岸で、海水浴に来ていた46歳の男性が溺れ、その後、死亡しました。 【写真を見る】三重県熊野市の海水浴場で46歳男性が溺れ死亡水深50センチの場所 10日午前11時半ごろ、熊野市の新鹿海水浴場で「人が溺れている」と近くの海水浴客から消防に通報がありました。 警察によりますと溺れたのは、知人女性と2人で海水浴に訪れていた、大阪市の会社員繁田和幸さん（46）で、砂浜から走って海に飛び込ん