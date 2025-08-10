「阪神−ヤクルト」（１０日、京セラドーム）ＮＭＢ４８の小嶋花梨（２６）が始球式を務めた。大胆なフォームから投じると、惜しくもワンバウンドで捕手の坂本のミットに収まった。念願だったノーバン投球とはならず。「悔しいです。ＮＭＢ４８の卒業が決定していて、アイドルとしての始球式が最後だった。３度目の正直でノーバウンドを目指してたんですけど…」と笑顔の奥に悔しさをにじませた。先輩の川上千尋などに助言