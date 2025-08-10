¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î³ÑÅÄ(C)Getty Images14Àï¤Þ¤Ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿º£µ¨¤ÎF1¤Ï¡¢ÌÜ²¼¡¢¹±Îã¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¼¡²ó¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Þ¤ÇÌó3½µ´Ö¤È»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¿Ô¤­¤Ê¤¤¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÉ½¾´Âæ¤Ç¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¡Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¤ê¤ï¤±¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¡£¿ô¡¹¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¤­¤¿Ì¾Ìç¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é