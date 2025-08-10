終戦からまもなく80年を迎えるなか長野市の松代大本営で10日、戦時中に地下壕の工事で犠牲になった朝鮮人労働者を追悼する集会が開かれました。 「松代大本営追悼碑を守る会」が開いたこの集会には、関係者など68人が出席しました。全長10キロにも及ぶ松代大本営地下壕は政府の中枢機能を移そうと太平洋戦争末期の1944年に工事が始まり、朝鮮半島から動員された労働者が犠牲となりました。出席した人たちは今年で建立30年になる