二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚。10日、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表された。近年、お笑い芸人と女優の結婚は増加傾向にある。17年には佐々木希（37）、アンジャッシュ渡部建（52）が佐々木のインスタグラムで結婚を発表。23年には第2子出産を報告している。18年5月、よゐこ浜口優（53）とタレント南明奈（36）が約5年間の交際期間を経てゴールインした。19年6月には南海キャンディーズ山