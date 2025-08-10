怒りや不安を感じたとき、どうすればいいか。精神科医の藤野智哉さんは「ネガティブな感情を抑え込もうとするとストレスになってしまう。無理して常に機嫌よく振る舞う必要はない」という――。※本稿は、藤野智哉『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kokouu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kokouu■「機嫌がいい」とはどういう状態