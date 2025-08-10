巨人の阿部慎之助監督（46）は10日、雨天中止となったDeNA戦が予定されていた横浜スタジアムで取材に応じ、この日先発予定だった赤星優志投手（26）は「一回飛ばす」と語った。直近6試合で5勝1敗と勢いを取り戻したチームは、貯金1まで戻しているが、指揮官は9連戦の真っただ中での中止を「恵みの雨になりました」と前向きに捉えた。11日から本拠・東京ドームに中日を迎えての3連戦。阿部監督は「3つ何とか勝てるように頑張