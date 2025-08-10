サンダーランドは10日、コンゴ民主共和国代表DFアルトゥール・マスアクの加入をクラブ公式サイトで発表した。マスアクは以前に所属していたベシクタシュを今夏に退団していたため、フリートランスファーでの加入となる。9シーズンぶりとなるプレミアリーグ復帰を果たしたサンダーランドにとっては、今夏10人目の補強。これまでにコートジボワール代表FWシモン・アディングラやスイス代表MFグラニト・ジャカらを獲得していたな