◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月10日京セラD）アイドルグループ・NMB48の小嶋花梨（26）が、阪神―ヤクルト戦で始球式を行った。大観衆の声援を浴びながらマウンドへ上がり、ワンバウンド投球を披露した。通算3度目の大役で「“三度目の正直”でノーバウンドを目指していたが、あとちょっとダメだった。でも、今までで一番きれいに真っ直ぐ投げられた」と振り返った。この日はグループの15周年を記念し、背番号