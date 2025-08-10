バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズの“ファン感謝会”が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】女子バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズが“ファン感謝会”約400人と次のシーズンに向け結束【岡山】 感謝会は岡山シーガルズの選手らが、国内トップリーグSVリーグの次のシーズンに向けてファンに感謝を伝えようと開かれたも