停滞する前線などの影響で瀬戸内地方は雨の一日となりました。あす（11日）にかけても雷を伴った激しい雨が降る見込みです。 【写真を見る】前線が停滞瀬戸内地方はあすにかけて断続的に激しい雨も大気の状態が不安定気象台は注意を呼びかけ【岡山】 瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響でけさから多くのところで雨が降りました。10日午前10時ごろの岡山市街地では断続的に雨が降り、多くの人が傘をさして歩いていました。