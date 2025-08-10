宇都宮競輪Ｇ?「女子オールスター競輪」は１０日に最終日を迎え、３Ｒで行われた「競輪ルーキーシリーズプラス２０２５（女子）」は酒井亜樹（２３＝大阪）が制して来年３月の「ガールズフレッシュクイーン」への出場権をつかんだ。在所１位で現在はナショナルチームにも所属するスター候補生が堂々のレースで勝ち切った。初手は１番車を生かし、Ｓ取りした岡田優歩の番手をゲット。最終ホーム付近からの半田水晶のカマシも「