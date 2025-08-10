【北京＝中川孝之】中国国営新華社通信によると、北京の天安門広場周辺で９日夜から１０日早朝、９月３日の「抗日戦争勝利８０年」行事で開催する軍事パレードの初回の予行演習が行われた。約２万２０００人が参加したとしている。天安門広場周辺では９日夕から、地下鉄駅が閉鎖され、広場前の幹線道路「長安街」は封鎖された。多くの警察官が動員され、一般人を長安街に近づけない措置を取った。パレード本番は習近平（シージ