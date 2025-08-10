8月10日、新潟競馬場で行われた2R・2歳新馬戦（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、オルネーロ（牡2・美浦・宮田敬介）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のギャラボーグ（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着にバンオンタイム（牝2・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1:48.8（稍重）。【新馬/中京4R】武豊アストロレガシーがデビューVサトノダイヤモンド産駒C.ルメール騎乗の2番人気、オルネーロが嬉しいデビューVを飾った