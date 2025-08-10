8月10日、中京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（芝2000m）は、武豊騎乗の2番人気、アストロレガシー（牡2・栗東・武英智）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のマテンロウゲイル（牡2・栗東・野中賢二）、3着にマテンロウオリジン（牡2・栗東・坂口智康）が入った。勝ちタイムは2:02.7（良）。【中京2R】武豊ロカヒが人気に応えるリオンディーズ産駒2歳新馬戦・アストロレガシーと武豊騎手武豊騎乗の2番人気、アストロレガシー