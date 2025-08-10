１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダル獲得に貢献したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さんが１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。＊＊＊この日行われるＪ１の６試合において、全試合で選手が喪章を着用してプレーすることが決まった。この日主催試合を行うＧ大阪、ＦＣ東京、広島、柏、町田、名古屋の６クラブが、喪章