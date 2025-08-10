◆パ・リーグロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）オリックス・寺西成騎投手が、１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発することが決まった。６回２失点で２勝目を挙げた前回７月３１日の西武戦（京セラドーム）から中１０日で臨む、自身初のロッテ戦。強風が特徴の敵地だが「初めてなので風のことは気にせず、とりあえず自分のやることをやって、うまいこと対応できれば」と、新人らしく自然体を貫く。相手のド