今日10日は、九州北部で「線状降水帯」が発生。猛烈な雨が降り、記録的な大雨となっている所も。明日11日朝にかけては再び九州北部で、明日11日昼前にかけては、新たに九州南部でも「線状降水帯」が発生する恐れ。夜間も災害に警戒し、安全な場所でお過ごし下さい。福岡県で24時間で400ミリ超の大雨も災害の危険度高まる今日10日は、前線が東シナ海から日本海沿岸、東北の東海上にのびて、停滞しています。前線や前線上の低気圧