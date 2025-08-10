◇MLBドジャース9-1ブルージェイズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がブルージェイズ戦で40号の大台を突破しました。2点リードの5回、打った瞬間確信の一打は、センター方向への40号ソロ。今季117試合目で3年連続、自身4度目の大台40発となりました。初めて40本以上の本塁打を放ったのは2021年シーズン。翌年は34本塁打でしたが、2023年から2年連続で40本塁打に到達しています。自己最多となる54本