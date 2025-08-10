今後の大雨の情報について、高安奈緒子気象予報士の解説です。きょうは西日本を中心に広く大雨になっています。特に福岡や山口では、きょうの昼過ぎに線状降水帯が発生し、同じような場所で激しい雨が降り続いています。この時間も活発な雨雲がかかっています。この雨の要因は、前線が停滞し、まるで梅雨末期のような気圧配置になっていることです。前線上の低気圧の影響で九州北部は大雨になっていて、その他のところも湿った空気