サッカースペイン１部リーグ、マジョルカの前日本代表ＦＷ浅野拓磨が９日、ホームで行われたプレシーズンマッチ・ハンブルガーＳＶ（ドイツ）戦で先制ゴールをマーク、チームの２−０勝利に貢献した。１３分、右サイドのクロスからのこぼれ球に素早く対応、ゴール正面からのボレーシュートでゴールネットを揺さぶった。これで６日にあった地元チームとの調整試合に続く２試合連続の得点となった。マジョルカのプレシーズンは