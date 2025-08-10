メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、トロント・ブルージェイズ戦で豪快な一発を放ち、3年連続4度目となる40号の大台に到達しました。1番・指名打者で先発した大谷選手は、第2打席でセンターへ鋭く弾き返し、8試合連続安打をマーク。8月に入ってから全試合でヒットを放ち“8月男”になりつつある大谷選手。さらに第3打席でも魅せました。相手ピッチャーのシンカーを弾き返すと、ボールは破裂したかの