久しぶりに開かれる同窓会や地元の集まり。懐かしい顔ぶれに胸が熱くなるはずが、いざ会場に着いてみると「誰この人？」と驚く瞬間があります。整形や老化による変化は、写真や実物を通じて思いがけず目の当たりにすることもあります。神奈川県在住のTさん（50代）も思い出と現実のギャップに言葉を失う経験をしました。【漫画】「久しぶり！変わってないね！」と言われて…頭が真っ白に（全編を読む）同窓会で現れた「こんな美女