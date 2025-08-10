大阪市福島区の路上で高級腕時計が奪われた事件で、新たに３人目の男が逮捕され、警察は３人の役割などを調べています。１０日に送検された兵庫県尼崎市の職業不詳・岸上凌大容疑者（２１）は、既に逮捕されている柳田佑人容疑者（２５）と森田愛斗容疑者（２２）の２人と共謀し、先月１５日、福島区の路上に停めた車の中で商談の打ち合わせをしていた時計販売業の男性２人に催涙スプレーのようなものをかけて重軽傷を負わせ、