関西空港では、お盆休みを海外で過ごす人の出国ラッシュがピークを迎えています。関西空港の出国ロビーでは、お盆を海外で過ごそうとする多くの家族連れでにぎわっています。関西エアポートによりますと、今月８日から１７日までの期間に国際線を利用する人の数は過去最多の７６万５０００人と予想されていて、１０日の１日で４万５０００人あまりが海外に向けて飛び立つということです。（カンボジアへ）「向こうで鬼滅の