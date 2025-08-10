８月１１日（月・祝）の近畿地方は、断続的に雨が降るでしょう。警報級の大雨となるおそれがあります。前線が日本海沿岸に停滞し、南から暖かく湿った空気が流れ込む状態が続くでしょう。１０日（日）は福岡県や山口県で線状降水帯が発生しましたが、近畿地方も大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に滝のような非常に激しい雨の降る所がありそうです。月曜の夕方にかけて予想される２４時間雨量はいずれも多い所で、北部