大阪・関西万博会場で開かれた、男女2人一組で対局する「ペア碁」の国際イベント＝10日午後、大阪市此花区大阪・関西万博会場で10日、男女2人一組で対局する「ペア碁」の国際イベントが開かれた。対局を通じた国際交流などが目的で8日から開催しており、プロとアマチュアを合わせて35カ国・地域の計約400人が参加。盤上で熱戦を繰り広げた。日本ペア碁協会によると、ペア碁は文化功労者で同協会名誉会長の滝久雄氏が1990年に創