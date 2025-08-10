立憲民主党の野田代表は１０日放送のインターネット番組で、石破首相（自民党総裁）は「幹事長が辞めたら多分もたない」と述べた。自民の森山幹事長は８月末に参院選総括をまとめた後の引責辞任を示唆している。野田氏は「私（が首相の立場）だったらとっくに辞めている」とも語った。一方、政策協議の提案に首相が応じたことについては「いまの党首（首相）が決めたことを次の党首はなかなか全否定できない。だから（立民は