ディオールの最新高級スパ。高額消費層をターゲットにしている/Jonathan Taylor（ＣＮＮ）フランスの高級ファッションブランド「ディオール」は、長期にわたる改装工事を経て、米ニューヨークの旗艦店を再オープンした。世界の他の店舗にはない常設スパを備えるのが特徴だ。ディオールの改装された旗艦店は、イースト５７丁目とマディソン・アベニューの角に位置しており、長年ディオールと関わってきた建築家、ピーター・マリノ氏