今年6月に熊本市内の住宅で死骸で見つかったネコ157匹の慰霊祭に、ネコを預けていた人など約140人が参列しました。 【写真を見る】合同慰霊式の様子 この問題は、今年6月に北区弓削の住宅で157匹のネコが死骸で見つかったものです。 熊本市は、住人の女性が劣悪な環境で飼育したとして、動物愛護法違反の疑いで刑事告発しています。 県内の動物愛護団体が合同で開いた慰霊祭で、参列者は二度とこのような悲惨な事態が起こらな