持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年8月11日から17日の期間限定で「お盆フェア」を開催します。豪華ネタと人気ネタがたっぷりのメニューが勢ぞろいご先祖様が帰ってこられる特別なお盆の期間、帰省先や自宅で少し贅沢なお寿しが楽しめるメニューが登場します。・お盆豪華桶豪華ネタや人気ネタがたっぷり入った、おもてなしメニューです。価格は、5人前50貫が8100円、4人前40貫が6480円、3人前30貫が4860円。・お盆極み盛12貫「