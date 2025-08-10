福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の公式インスタグラムが9日にオフショットを披露。児童福祉司役で出演中の風間俊介と彼の家族を演じたキャストの写真が公開されると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】風間俊介、子役をおんぶして笑顔（ほか3枚）ドラマ『明日はもっと、いい日になる』は、完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンド