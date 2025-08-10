奄美地方を除く鹿児島県内では、10日夜遅くから11日昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 停滞する前線の影響で、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。県本土では11日昼前にかけて、雷を伴い非常に激しい雨が降るおそれがあります。 6日から降った雨の量は、霧島市福山町牧之原で575ミリ、薩摩川内市八重山で418ミリ、鹿屋市輝北で394