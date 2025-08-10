【今週グサッときた名言珍言】今も風間杜夫を突き動かす盟友つかこうへいとの愛憎の共存「漫才協会にも入りました」（伊原剛志／フジテレビ系「ぽかぽか」7月28日放送）◇◇◇還暦をすぎても若々しく精力的に活動を続けている俳優の伊原剛志（61）。彼は近年、川平慈英と「なにわシーサー's」というコンビを組んで漫才に挑戦している。「つよっさん」を名乗りボケ担当だ。片手間にやっているわけではない。プロの